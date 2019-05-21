(Özel) Engelli öğrenciler serum hortumu ve enjektör ile çalışan robot yaptı

Şanlıurfa'da işitme engelli öğrenciler, serum hortumu ve enjektörle çalışan robot ile atık malzemelerden hidrolik kol yaptı.

Karaköprü İşitme Engelliler İlk ve Ortaokulunda öğrenim gören öğrenciler, yaptıkları çalışma ile tüm engelli bireylere örnek oldu. Okulun öğrencilerden Ahmet Kılıç, Erkut Demir, Merve Çiftçi, Cengizhan Göktaş, Fen Bilgisi Öğretmeni Elif Badıllı'nın desteğiyle serum hortumu ve enjektör ile çalışan hidrolik robot ve hidrolik kol yaptı. Katıldıkları bir etkinlikte stantlarını gezen vatandaşlara çalışmalarını işaret dili ile anlatan öğrenciler izleyenlerin de takdirini kazandı. Enjektörlere konulan farkı renkteki su, serum hortumu vasıtasıyla robotu farklı yönlere doğru hareket ettiriyor. İşitime engelli öğrencilerin robota komut vermesiyle hareket eden robot, stant ziyaretçilerinin ilgi odağı oldu. Stantta bir diğer çalışma olan hidrolik insan kolu da ilgi gördü.

Başarının tamamen öğrencilerine ait olduğunu belirten okulun Fen Bilgisi Öğretmeni Elif Badıllı, “Çocuklarımızla robot ile hidrolik kol yaptık. Bu çalışma tamamen öğrencilerimin başarısıdır. Biz sadece onlara rehber olduk. Tüm çalışmalar yaklaşık 2 ay içerisinde yapıldı. Malzemeler arasında alüminyum folyo, şırıngalar, serum hortumu, renkli sıvı gıda boyaları ve atık kartonlar var. Tamamen atık malzemelerden yapılan hidrolik robot diyebiliriz. Bizim çocuklarımızda inanılmaz bir yetenek var. 5 yıldır Karaköprü İşitme Engelliler Ortaokulunda görev yapıyorum. Bu çocuklarımın başarısına şahidim. 5 yılda inanılmaz derecede kendilerini geliştirdiler. Destek verilmesi halinde öğrencilerimiz daha çok güzel başarılara imza atacaktır” ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Sinan Görken, standı gezerek öğrencilerini yaptıkları çalışmadan dolayı kutladı.

İşitme engelli öğrenciler de ilgi karşısında herkese teşekkür ederek, bir şeyler yapmanın kendilerine güç kattığını aktardı. İşaret diliyle kendilerini ifade eden öğrencilerin duygularını da öğretmenleri katılımcılara ifade etti.