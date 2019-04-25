İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

(Özel) Foseptik çukuruna düşen inek kepçe yardımıyla saatler sonra kurtarıldı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde foseptik çukuruna düşen inek, kepçe yardımıyla yaklaşık 5 saat sonra kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde foseptik çukuruna düşen inek, kepçe yardımıyla yaklaşık 5 saat sonra kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Viranşehir ilçesine bağlı Gömülü Mahallesi kırsalında otlanan inek, bir anda üzeri tahta ve branda ile kapatılmış foseptik çukuruna düştü. İneğin düştüğünü fark eden sahibi komşularına haber vererek yardım istedi. Köylülerin de katıldığı kurtarma operasyonu başarısız olunca bu kez mahalleye kepçe getirildi. Sahibi tarafından ineğin beline ve ayaklarına bağlanan halat kepçe tarafından yukarı çekilerek yaklaşık 5 saat sonra inek foseptik çukurundan çıkarıldı. İneği saatler sonra kepçe yardımıyla kurtarılan vatandaş, komşularına yardımları için teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.