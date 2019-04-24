(Özel Haber) ‘Göbeklitepe yılı' ile Türkiye'nin en büyük müzesi ziyaretçi akınına uğruyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılının ‘Göbeklitepe yılı' ilan edilmesiyle Şanlıurfa yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Dünyanın ilk tapınağı ve 12 bin yıllık geçmişiyle bilinen en eski tarihi ören yerini görmek için kente gelen binlerce turist ile Türkiye'nin en büyük müze kompleksi de ziyaretçi akınına uğruyor.

Şanlıurfa'da 2019 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Göbeklitepe yılı' ilan edilmesinin ardından bölgede son yılların en büyük turizm yoğunluğu yaşanıyor. Doluluk oranının yüzde yüzlere ulaştığı otellerde, yetkililer kente gelen turistlerin mağduriyet yaşamaması için alternatif çözümler için kolları sıvadı. Turizm firmaları da kentte ciddi yoğunluğun olduğunu belirterek, konaklama yatırımlarının önünün açılması gerektiğini söyledi.

Dünyanın ilk tapınağı ve 12 bin yıllık geçmişiyle bilinen en eski tarihi ören yeri Göbeklitepe'yi görmek için gelen yerli ve yabancı turistler, ören yeri gezisinin ardından Türkiye'nin en büyük müzesi konumundaki Şanlıurfa Arkeoloji Müzesine uğruyor. Müzede, Harran'daki kazı çalışmalarından elde edilen eserlerin yanı sıra yöredeki diğer höyüklerde ve eski iskan yerlerindeki çalışmalar sonucu ortaya çıkarılan kültür varlıkları, kronolojik sıralama ile ayrı ayrı vitrinler halinde sergileniyor. Asur, Babil ve Hitit çağlarına ait taş eserlerden, çanak çömlek ve geçmişte yaşam süren insan figürlerinin mağaracılıktan günümüze serüveninin yer aldığı müze ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

“Bir günde 5 bin kişi ziyaret etti”

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Uludağ, toplamda 70 bin parça eserin sergilendiği müzenin dünya müzeleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Müzeler Haftası kapsamında çeşitli etkinliklerin de düzenlendiği müze ile ilgili açıklamalarda bulunan Uludağ, “Müzede bugün çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Etkinliklerimizin amacı müzemizi tanıtımına katkı sağlamaktır. Daha da önemlisi müzemizi sanat merkezi haline getirmek istiyoruz. Yani sadece vitrinde sergilenen objelerle değil de böyle sanatsal ve kültürel faaliyetlerle de müzemizin tanıtımına katkı sunmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıllı Göbeklitepe yılı ilan etmesiyle birlikte ziyaretçi sayılarımız da çok çok artmaya başladı. Geçen hafta sonu müzemizi bir günde 5 bin kişi ziyaret etti. Göbeklitepe'de de aynı şekilde bu yoğunluk sürüyor. Bu yoğunluk artarak devam edecek” dedi.

Müzeyi ilk kez gezen vatandaşlar, geçmişe yolculuk bölümlerinde müzeye hayran kaldıklarını belirterek, herkesin görmesi gerektiğini aktardı.

Eyyübiye ilçesine bağlı Haleplibahçe Mahallesi'nde bulunan müze, haftanın 6 günü ziyaretçilerini ağırlıyor.