(Özel) Harran evleri ziyaretçilerini hayran bıraktırıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılının "Göbeklitepe yılı" olarak ilan edildiğini açıklamasının ardından kentte gelen yerli ve yabancı turistler Harran'a hayran kalıyor.

Şanlıurfa'da geçmişi 12 bin yıl öncesine dayanan ve bilinen tarihin yeniden yazılmasına neden olan Göbeklitepe, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılını "Göbeklitepe yılı" olarak ilan edildiğini açıklamasının ardından hem kent merkezinde hem de turizm potansiyeli yüksek ilçelerde bu durum sevinçle karşılandı. Göbeklitepe ziyareti için kentte gelen turistler, kümbet evleriyle bilinen Harran ilçesindeki koni görünümlü tarihi kerpiç evlere hayran kalıyor.

İstanbul'dan Göbeklitepe için Şanlıurfa'ya geldiklerini belirten “Göbeklitepe ziyareti sonrası Harran'a geldik. Çok değişik görünümlü evler, çok ilginç ve çok güzel buldum. Evlerin içi çok farklı ve yıllar önce yapılan bu mimari halen sapasağlam günümüze kadar kalmış. Çok sayıda arkadaşım buraları görmek istediklerini söylüyordu. Buradan gidince bende tavsiyede bulunacağım” ifadelerini kullandı.

Yerli ve yabancı turistler, kümbet evlerini gezip hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.