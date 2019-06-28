İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Koyun otlatan çoban domuz sürüsünü görüntüledi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde tarlada koyun otlatan çoban, domuz sürüsünü görüntüledi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarlada koyun otlatan çoban, domuz sürüsünü görüntüledi.


Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Duruca kırsal Mahallesi'nde küçükbaş hayvanlardan oluşan sürüyü sabah saatlerinde otlatmak için tarlaya götüren çoban, domuz sürüsünü görüntüledi. Arazide beslenen 4 domuz, bir süre etrafı inceledikten sonra yollarına devam eti. Sürü kısa bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise çoban tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.