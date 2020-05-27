(Özel) Şanlıurfa'da mercimek hasadı sıkıntılı başladı

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak adlandırılan Şanlıurfa'da mercimek hasadı son bir hafta içerisinde yağan şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle sıkıntılı başladı.

Şanlıurfa'da yağışların ardından havaların ısınmasıyla çiftçiler mercimek hasadına başladı. Korona virüs salgını nedeniyle tarım işçisi bulamayan çiftçiler, hasadı traktörlerle yapmaya çalışıyor. Traktörlerin arkasına bağlanan makasla kesilen mercimekler, küme haline getiriliyor. Bir süre kurutulmaya bırakılacak mercimek, daha sonra ise yığınlar haline getirilip patoz olarak adlandırılan harman makinesine vurulacak.

Son günlerde aniden bastıran yağmur ve dolu nedeniyle hasat dönemi gelen mercimeğin yere yattığını söyleyen çiftçiler, bu yıl verimin az olabileceğini dile getirdi. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Kargalı kırsal Mahallesinde mercimek hasadı yapan Yaşar Erkan isimli çiftçi, toplanan mercimekleri harman makinesinden geçireceklerini, bu yıl hem samanda hem de mercimekte verimin az olabileceğini söyledi. Mercimeği ayrı, samanı ise ayrı sattıklarını söyleyen Erkan, "Topladığımız mercimeğin bir kısmı yağmur vurduğu için yerde kalıyor. Çiftçiler bu sene mazot ve gübre parasını zor çıkartır. Samanın fiyatı bu dönemde fazla değil. Samanı sonbahar ya da kış ayına kadar bekletip o dönemde satıyoruz" dedi.

Mercimek toplamak için işçi parasını çıkartamadıklarını, bu yıl da sıkıntı çektiklerini dile getiren Erkan, "Özellikle Ramazan bayramı ve sokağa çıkma yasağı olduğu için işçiler çalışmak istemedi. Bütün bölgede aynı anda hasat döneminin başlaması nedeniyle de işçi sıkıntısı yaşanıyor. İnşallah bir hafta içerisinde mercimek hasadının tamamlayacağız" diye konuştu.