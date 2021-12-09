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(özel) Siverek'te sığırcık kuşları gökyüzünde görsel şölen oluşturdu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde gün ağrımasıyla başlayan sığırcık kuşların dansı görenleri mest etti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gün ağrımasıyla başlayan sığırcık kuşların dansı görenleri mest etti.


Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sığırcık kuş sürüleri son bir haftadır, sabah erken saatlerinde gökyüzünde görsel şölen oluşturuyor.


Gece ağaçlara konan kuşlar, günün ağarması ve sokakta kalabalığın oluşmasıyla birlikte kondukları ağaçlardan uçarak, kale ve Cami minareleri çevresinde edata dans etti.


Her sabah yaklaşık yarım saat süren görsel şölen, güneşin doğmasıyla son buluyor.

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