Özel sporcu altın madalya ile memleketine dönüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Engelli Koordinasyon ve Yaşam Merkezi'nde eğitim alan özel sporcu Ömer Faruk Culaz, Antalya'da katıldığı Özel Sporcular Yavuz Kocaömer Masa Tenisi Bölge Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, sporun her branşında üst üste aldığı başarılar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Şanlıurfa, bu kez masa tenisinde özel sporcu Ömer Faruk Culaz ile bir gururu daha yaşadı. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Türkiye'nin en büyük engelli ve koordinasyon merkezi olan Şanlıurfa Engelli ve Yaşam Merkezinde eğitim alan özel sporcu Ömer Faruk Culaz, Antalya'da katıldığı Özel Sporcular Yavuz Kocaömer Masa Tenisi Bölge Şampiyonasında altın madalya almaya hak kazandı. Rakiplerini birer birer geçerek büyük gurur yaşatan özel sporcu Culaz'a şampiyonada Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Spor Kulübü Başkanı Serdar Yıldırım eşlik etti. Ödül töreninin ardından bir değerlendirme yapan Yıldırım, "Şanlıurfa, Büyükşehir Belediyemizin yatırımları ve katkıları sonrası meyvelerini topluyor. Sporculumuz Ömer Faruk Culaz'ı tebrik ediyor ve tüm bu başarılarda bizlere emeklerini hiç bir zaman esirgemeyen Başkanımız Nihat Çiftçi'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kulandı.