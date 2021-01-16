(Özel) Urfalıların köpekbalığı şaşkınlığı

Şanlıurfa'da bir balıkçı tezgahında sergilenen köpekbalığını gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Şanlıurfa'da bir balıkçının tezgahında sergilediği köpekbalığı vatandaşların ilgi odağı oldu. İlk defa köpekbalığını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Cep telefonlarına sarılan vatandaşlar, bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

Farkındalık oluşturmak istedik

Merkez Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesinde balıkçıda sergilenen köpekbalığının sembolik olduğunu söyleyen İsmail Çiftçi, “Biz köpek balığını sembolik olarak getirdik. İnsanların da dikkatini çekti. Çocuklar korkuyor. Daha çok kanser hastalığına iyi geldiği söyleniyor. Biz de bunu araştırdık, gerçekten köpekbalığı etinin öyle bir yanı var. Aslında balık genel olarak lezzetlidir, genel olarak sağlıklıdır. Çocuklar için omega 3, kalsiyum vitaminlerini barındırıyor. Biz de bu amaçla, farkındalık oluştursun diye bu köpekbalığını getirdik. Şanlıurfalılar köpekbalığını çok sevdi.

İlk defa gördüler

İlk defa köpekbalığını gören Şanlıurfalılar ise “Şanlıurfa'da köpekbalığı ne gezer. Köpekbalığını ben yeni görüyorum, çok güzel bir köpekbalığı. Şanlıurfalılar eskiden balık yemezdi. Birkaç yıldır balık yemeye başladılar. Köpekbalığını da gördüm” diye konuştu.