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(Özel) Yaralı sürücüye kartonla gölgelik yaptılar

Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu’nun Birecik ilçesi yakınlarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında hurdaya dönen otomobilin sürücüsü şans eseri hafif şekilde yaralandı.

Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun Birecik ilçesi yakınlarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında hurdaya dönen otomobilin sürücüsü şans eseri hafif şekilde yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler, yaralıyı araçtan çıkarttıktan sonra kartonla gölgelik yapıp ambulansı bekledi.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep Otoyolu'nun Birecik ilçesi yakınlarında yaşandı. Mehmet İ.'nin kullandığı 63 HK 087 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen seyir halindeki 06 DS 5268 plakalı tıra yandan çarparak altına girdi. Kazaya aynı istikamette giden bir kamyonet de karışınca zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada kamyonet devrilirken otomobil ise tırın altına girdi.



Yaralıya kartonla gölgelik yaptılar


Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mehmet İ. şans eseri hafif şekilde yaralı olarak kurtuldu. Yoldan geçen diğer sürücüler, araçtan çıkarttıkları yaralıyı güneşten korumak için kartondan gölgelik yaparak ambulansı bekledi. Ambulansla Birecik Devlet hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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