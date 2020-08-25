Pakistanlı hayırseverler Telabyad'ta okul onardı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in, Barış Pınarı bölgesindeki insanlara destek olmaları için uluslararası yardım kuruluşlarına yaptığı çağrının ardından Şanlıurfa'ya bir heyet gönderen Pakistan Beytüsselam İnsani Yardım Derneğinin Telabyad'da onarım ve tefrişat işlerini yaptığı Şeyh Ahmet Yasin İlkokulu, düzenlenen törenle eğitim öğretimin hizmetine sunuldu.

Uzun yıllar terör örgütlerinin işgali altında kalan ve hiçbir yatırımın yapılmadığı Telabyad'da harap halde bulunan Şeyh Ahmet Yasin İlkokulu, Beytüsselam İnsani Yardım Derneğinin bizzat üstlendiği onarım ve tefrişat işlerinden sonra eğitim öğretimin hizmetine hazır hale geldi. Beytüsselam İnsani Yardım Derneğinin yaklaşık 1.5 milyon TL harcayarak baştan başa yenilediği okulun açılış törenine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Telabyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak, Telabyad Mahalli Meclis Başkanı Vail Hamdo, Beytüsselam İnsani Yardım Derneği Başkanı Mevlana Abdülsettar ile beraberindeki heyet katıldı.

Pakistan'dan gelen destek çok anlamlı

Törende bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Pakistan'dan gelerek Telabyad'da yaşayan din kardeşlerine yapılan desteğin maddi boyutundan öte anlamlar taşıdığını ifade ederek, Beytüselam İnsani Yardım Derneği Başkanı Mevlana Abdülsettar'a, beraberindeki heyet üyelerine ve Pakistanlı hayırseverlere teşekkür etti. Vali Erin, Suriye'de bir insanlık ayıbının, insanları insanlığından utandıracak zulüm ve dramların yaşandığını, bu zulüm ve haksızlığı sadece batılıların değil, birçok İslam ülkesinin de seyrettiğini ifade etti. Suriye'de masum bebeklerin katledildiği, kadınların, çocukların öldürüldüğü büyük bir insanlık ayıbının yaşandığını, bir milyondan fazla insanın canına kıyıldığını hatırlatan Vali Erin, 7-8 milyon insanın evinden yurdundan edildiği bir acı ile karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, zor durumda olan Suriyelilere hiç ayrım yapmadan kapılarını ve gönüllerini açtığını anımsatan Vali Erin, Türkiye'nin 3 buçuk milyondan fazla Suriyeliyi misafir ettiğini, 500 bin kadarının da Şanlıurfa'da olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin yeryüzündeki tüm mazlum ve Müslüman kardeşlerinin yanında durmaya devam edeceğini dile getiren Vali Erin, “Suriye'den kaçarak Türkiye'ye sığınan kardeşlerimizi misafir etmeye devam ederken, Suriye'de zor durumda olan kardeşlerimizin de yanında olmaya devam edeceğiz. Suriye'yi karıştıran ülkelerin tüm itirazına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti Fırat'ın batısında da doğusunda da emperyalist devletlerin işbirliği yaptığı, eğittiği, donattığı, Suriye halkına zulmeden, Türkiye'ye karşı da emelleri olan terör örgütlerini kesinlikle sınırlarının dibinde barındırmayacağını, mazlum Suriye halkını da bu zalimlerin insafına terk etmeyeceğini söyledi ve söylemekle kalmadı. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekâtı ve Barış Pınarı Harekatını gerçekleştirmek suretiyle sınırlarımız boyunca yuvalanan terör örgütü odaklarını buralardan uzaklaştırdı” şeklinde konuştu.

“Bizim, Suriye toprağında zerre kadar gözümüz ve emelimiz yoktur” diyen Vali Erin, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekâtı ile huzur ve güven ortamının hakim olduğu Telabyad ve Resulayn'daki kardeşlerinin yardımına koştuğunu, bölgeyi hızla imar etmenin yanında, insanların tüm ihtiyaçlarını karşılamaya da devam ettiğini belirtti.

Bölge insanını kardeşleri olarak kabul ettiklerini, yapılan tüm destek ve hizmetleri sırf Allah rızası için seve seve yerine getirdiklerini kaydeden Vali Erin, “Tek amacımız, bu toprakların yabancılardan ve teröristlerden temizlenmesi, bu bölgenin istikrara kavuşması, Suriye halkının kendi kendini yönetmesine doğru gidecek yolu açmaktır. Barış Pınarı bölgesi Resulayn ve Telabyad'da da yaptığımız, yerel yönetim birimleri, nüfus, belediyecilik, tapu, sağlık gibi hizmetleri yürütecek müesseseleri oluşturmak, onlara rehberlik ederek ayakta durabilecek kapasiteye ulaşmalarını sağlamaktır” diye konuştu.

Bu anlamda diğer ülkelerde yaşayan Müslümanların buradaki kardeşlerinin yanında olmasının çok anlamlı olduğunu söyleyen Vali Erin, Beytüsselam Derneğine katkılarından dolayı teşekkür ederek, yapılan katkının çok anlamlı olduğunu vurguladı. “Pakistan'dan çıkıp, Telabyad'daki bir okulu onarmak her babayiğidin harcı değildir.” diyen Vali Erin, destek ve katkılarından dolayı Pakistanlı hayırseverlere şükranlarını sundu.

"Türkiye'nin çok güzel işler yaptığına şahit oluyoruz"

Törende bir konuşma yapan Beytüsselam Derneği Başkanı Mevlana Abdülsettar da, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türk Milletinin Suriyeli kardeşlerinin yanında yer almasının çok büyük memnuniyet verici bir hadise olduğunu belirterek, Pakistanlı hayırseverlerin desteklerinin Suriye'deki mazlumlara ulaştırılmasında verdiği destek ve katkılardan dolayı Vali Abdullah Erin'e teşekkür etti. İnsanlığı ihya etmenin en önemli yolunun eğitimden geçtiğini kaydeden Mevlana Abdülsettar, yaptıkları işin hayırdan ziyade bir zorunluluk olduğunu ve bu hizmete ellerinden geldiğince devam etmek istediklerini söyledi. Türkiye Cumhuriyetinin yaptığı işin, tüm İslam ümmetinin bir araya gelmesini sağladığını dile getiren Mevlana Abdülsettar, “Bizler, Müslümanlar olarak bir binanın tuğlaları gibiyiz. Bir araya gelirsek değerlerimizi muhafaza edebiliriz. Biz ne zaman buraya gelsek, Türkiye'nin çok güzel işler yaptığına şahit oluyoruz ve Pakistan'a döndüğümüzde ne gibi güzel işler yapabiliriz diye kendimizi sorguluyoruz. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah İslam alemi birlik ve beraberlik içinde olur diye dua ediyoruz” dedi.

270 bin öğrenci eğitim hayatına geri döndü

Uzun yıllar terör örgütleri DEAŞ ve PKK/YPG'nin işgali altında karanlık günler yaşadıklarını ve Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Milli Ordusunun gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile huzur bulduklarını kaydeden Telabyad Mahalli Meclis Başkanı Vail Hamdo, şu anda 270 bin öğrencinin eğitim öğretim hayatına geri döndüğünü, 1300 öğretmenin ataması yapılarak eğitim öğretim hayatının yeniden inşa edildiğini söyledi.

Destek ve katkılarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür eden Hamdo, desteklerin bölgedeki tüm sektörlere verildiğinin altını çizerek, eğitim öğretim alanında katkı ve desteklerinden dolayı Pakistan'dan gelen Beytüsselam Derneği mensuplarına ve Pakistanlı hayırseverlere teşekkür etti.

700 öğrenci kapasitesi var

Konuşmaların ardından, Pakistan Beytüsselam İnsani Yardım Derneğinin onarım ve tefrişat işlerini tamamladığı Telabyad Şeyh Ahmet Yasin İlkokulunun açılış kurdelesi, Vali Erin ve beraberindekiler tarafından kesildikten sonra, temsili olarak ilk ders zili çaldı.

Daha önce 350 öğrenci kapasiteye sahip okulun, yapılan tadilattan sonra 700 öğrenciye yetecek hale getirildiği, kütüphane, çok amaçlı salon ve spor alanlarına kavuştuğu öğrenildi. Açılış töreninin ardından okulu gezen Vali Erin ve beraberindekiler, Telabyad Mahalli Meclisini ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.