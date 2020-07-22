Pamuk balyalarının arasına gizlenen kumaş gümrüğe takıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye pamuk taşıyan tırda yapılan aramada her biri 100 metreden oluşan 18 rulo gümrük kaçağı kumaş ele geçirildi.

Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye pamuk taşıyan bir tırda arama yaptı. Yapılan aramada, pamuk balyalarının arasına gizlenmiş ve her biri 100 metreden oluşan 18 rulo gümrük kaçağı kumaş ele geçirildi.

Tır sürücüsü hakkında adli işlemin başlatıldığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.