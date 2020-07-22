İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pamuk balyalarının arasına gizlenen kumaş gümrüğe takıldı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye pamuk taşıyan tırda yapılan aramada her biri 100 metreden oluşan 18 rulo gümrük kaçağı kumaş ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye pamuk taşıyan tırda yapılan aramada her biri 100 metreden oluşan 18 rulo gümrük kaçağı kumaş ele geçirildi.


Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye pamuk taşıyan bir tırda arama yaptı. Yapılan aramada, pamuk balyalarının arasına gizlenmiş ve her biri 100 metreden oluşan 18 rulo gümrük kaçağı kumaş ele geçirildi.


Tır sürücüsü hakkında adli işlemin başlatıldığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.