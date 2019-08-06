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Pamuk tarlasında 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde tarladaki pamuğun arasında ekilmiş 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tarladaki pamuğun arasında ekilmiş 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde jandarma tarafından kırsal Donandı Mahallesi'ndeki bir pamuk tarlasında kenevir bitkisi olduğu bilgisi elde edildi. Mahalleye giden jandarma ekipleri, M.F. isimli şahsa ait pamuk tarlasında 500 adet kenevir bitkisi ele geçirdi. Kenevir bitkisi imha edilirken tarla sahibi ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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