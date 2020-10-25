İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pamuk yığını alev alev yandı

Şanlıurfa’da alev alan pamuk yığını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Şanlıurfa'da alev alan pamuk yığını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Ambartepe kırsal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre ateşle oynayan çocuklar, Ahmet Alkan'a ait pamuk yığınının yanmasına neden oldu. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.


Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.