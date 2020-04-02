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Para kuyruğunda korona virüs önlemleri

Şanlıurfa’nın sınır ilçesi olan Akçakale’de korona virüs kapsamında vatandaşlara verilen yardım nedeniyle PTT önünde güvenlik önlemleri arttırıldı.

Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale'de korona virüs kapsamında vatandaşlara verilen yardım nedeniyle PTT önünde güvenlik önlemleri arttırıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın talimatlarıyla korona virüse karşı başlatılan yardımlar dünden itibaren vatandaşların hesaplarına aktarıldı. 1 Nisan itibari ile hesaplara aktaran paralardan sonra Akçakale Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri de vatandaşların sağlığı için PTT önünde önlemler alarak vatandaşların mesafeli bir şekilde içeri alınmasını sağlamaya çalıştı.


Akçakale PTT şubesi önünde sıra bekleyen kadınlar tek tek şubeye girip yardımlarını aldı. Diğer yandan kucaklarında bebekleri ile sırada bekleyen ve beklemekten yorulan bayanların oturdukları gözlendi. Emniyet yetkilileri ise bayanların sosyal mesafeyi koruması için sürekli uyarılarda bulundu.

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