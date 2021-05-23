İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Park halindeki 2 araç yandı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde park halinde olan iki araç yandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde park halinde olan iki araç yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçlardan biri kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı. D.A. isimli şahsa ait park halindeki 2 araçtan biri bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın yan taraftaki araca da sıçradı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek diğer araca çok fazla zarar vermesini engelledi. Yangında araçlardan biri tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, diğer araçta ise ufak çaplı hasar oluştuğu belirlendi.


Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.