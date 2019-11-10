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Park halindeki araç alev alev yandı

ŞANLIURAF (İHA) Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde park halindeki bir otomobil alev aldı.

ŞANLIURAF (İHA) Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde park halindeki bir otomobil alev aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü otomobil kullanılmaz hale geldi.


Yangın, Akçakale İlçesine Bağlı Keçili Mahallesinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil park halindeyken alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken araç hurdaya döndü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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