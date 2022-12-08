İhlas Haber Ajansı

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Park halindeki otomobil alev topuna döndü

Şanlıurfa’da park halindeki otomobil alev alev yanarak kül döndü.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşandı. Apartmanın önünde park halinde olan otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede otomobilin her tarafını saran alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında otomobil hurdaya dönerek kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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