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Park halindeki otomobiller ateşe verildi

Şanlıurfa’da park halindeki 2 otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi.

Şanlıurfa'da park halindeki 2 otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi.


Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın bahçesinde park halindeki 2 otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sabahın erken saatlerinde üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Alev alan araçlardan dumanların yükseldiğini fark eden bina sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Yangın sonrası araçlarda büyük çapta hasar oluştu. Polis, olay yerinde inceleme başlattı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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