Parklarda kışa hazırlık çalışmaları yapılıyor

Karaköprü Belediyesi, ilçeye yeni yeşil alanlar kazandırırken mevcut yeşil alanlarda da kışa hazırlık çalışmaları yapıyor. ilçedeki parklarda gübreleme, ağaç ve çim alanlarında dip açımı ve deforme olan ağaçların yenilenmesi gibi işlemler gerçekleştiriliyor. İlçedeki yeşil alan oranını artırmak ve mevcut yeşil alanları korumak için hummalı bir çalışmanın içerisinde olan ekipler mevcut ve yeni parklarda ağaç budama, gübreleme, çevre düzenlemesi gibi faaliyetlerle parkları hem kışa hazırlıyor hem de çehresini değiştiriyor. İlçede yapılan yeşil alan çalışmalarıyla Karaköprü'ye farklı bir vizyon kazandırdıklarını belirten Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmalarına kış aylarında da önem verdiklerini söyledi. Gübreleme ve budama işlerinin her yıl rutin olarak yeşil alan ve parklarda gerçekleştirildiğini dile getiren Başkan Baydilli, toprağın durumuna göre sıkışık ve beslenmesi yeterli olmayan çim alanlarında gübreleme yapılarak kışa hazır hale getirildiğini kaydetti. Baydilli, "Park ve Bahçe Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz ilçemize yeni parklar kazandırırken mevcut parklarımızın bakımını da aksatmıyor. Parklarda yeşillendirme ve ağaç dikim alanlarında dip açımı, yeni ağaç dikimi gibi faaliyetlerle kış hazırlıkları sürdürülüyor. İlçemize farklı bir kimlik ve vizyon kazandıracak olan yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” diye konuştu.

Baydilli, 2022 yılında şu ana kadar 55 bin metrekare yeşil alanın ilçeye kazandırıldığını ifade ederek yıl sonuna kadar 80 bin metrekareye ulaşacaklarını sözlerine ekledi.