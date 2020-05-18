İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Parmağına civata sıkıştı

Şanlıurfa’da parmağına civata sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Şanlıurfa'da parmağına civata sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince çıkarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa kent merkezinde yaşandı. 13 yaşındaki Mehmet Halil T. evde oyun oynadığı sırada sağ elinin orta parmağına taktığı civatayı bir süreliğine çıkaramayınca aile çocuğunu Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Hastanede çağrılan itfaiye ekipleri çocuğun parmağına sıkışan civatayı spiral ile keserek çıkardı. Parmağında morluk oluşan çocuk sağlık ekiplerinin tedavi etmesi sonrası evine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.