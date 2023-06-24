Parmağını sıkıştıranların imdadına itfaiye yetişti

Şanlıurfa'da parmağına yüzük ve cıvata halkası sıkışanların imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Şanlıurfa'da parmağına yüzük ve cıvata halkası sıkışan iki vatandaş hastaneye kaldırıldı. Doktorların ilk müdahalesini yaptığı vatandaşlar için hastaneye itfaiye ekipleri çağrıldı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden itfaiye ekipleri, vatandaşın parmağına sıkışan yüzüğü keserek çıkarttı.

Bir diğer olayda ise Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine giden itfaiye ekipleri, çocuğun parmağını sıkıştırdığı cıvata halkasını çıkartmaya çalıştı. Ekipler, doktor nezaretinde halkayı keserek çıkartmayı başardı.