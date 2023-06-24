İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Parmağını sıkıştıranların imdadına itfaiye yetişti

Şanlıurfa’da parmağına yüzük ve cıvata halkası sıkışanların imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Şanlıurfa'da parmağına yüzük ve cıvata halkası sıkışanların imdadına itfaiye ekipleri yetişti.


Şanlıurfa'da parmağına yüzük ve cıvata halkası sıkışan iki vatandaş hastaneye kaldırıldı. Doktorların ilk müdahalesini yaptığı vatandaşlar için hastaneye itfaiye ekipleri çağrıldı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden itfaiye ekipleri, vatandaşın parmağına sıkışan yüzüğü keserek çıkarttı.


Bir diğer olayda ise Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine giden itfaiye ekipleri, çocuğun parmağını sıkıştırdığı cıvata halkasını çıkartmaya çalıştı. Ekipler, doktor nezaretinde halkayı keserek çıkartmayı başardı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.