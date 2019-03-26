İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Patlayan borudaki su metrelerce yükseğe fışkırdı

Şanlıurfa’da şehir şebekesine ait su borusu patladı.

Şanlıurfa'da şehir şebekesine ait su borusu patladı. Basınç nedeniyle su yaklaşık 15 metre yükseğe fışkırdı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Mehmetçik kırsal Mahallesi yakınlarında şehir şebekesine ait su borusu patladı. Bilinmeyen bir nedenle patlayan borudaki su tazyikle yaklaşık 15 metre yükseğe fışkırdı. Suyun asfaltı yerinden söküp fışkırdığı o anlar, yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.


Bölgeye giden ekiplerin boruyu tamir etmek için çalışma başlattıkları belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.