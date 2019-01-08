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Patlayan sobanın üzerindeki yağ çocuğu yaktı

Şanlıurfa’da patlayan sobanın üstündeki yağ bir çocuğun üzerine devrildi.

Şanlıurfa'da patlayan sobanın üstündeki yağ bir çocuğun üzerine devrildi. Vücudunda yanık oluşan çocuk hastaneye kaldırılırken çıkan yangın ise itfaiye tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hacı Bayram Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, evdeki odun sobası büyük bir gürültü ile patladı. Patlama sonucu sobanın üzerindeki yağ bir çocuğun üzerine devrilirken evde yangın çıktı. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Evde çıkan yangın olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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