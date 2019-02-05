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Patlayan trafodaki işçi ağır yaralandı

Şanlıurfa’da trafonun patlaması sonucu bir işçi yanarak ağır yaralandı.

Şanlıurfa'da trafonun patlaması sonucu bir işçi yanarak ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesi Recep Tayip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik firmasında işçi olarak çalışan Mahmut Ö., trafodaki arızayı gidermek için içerisine girdi. İşçinin arızayı giderdiği sırada içeride patlama meydana geldi. Yaşanan patlama sonrası sağlık ekipleri ile itfaiyeye haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu ve vücudunun büyük kısmının yandığı belirlendi. Olay yerine giden polisler ile elektrik firması ekipleri, trafoda inceleme yaptı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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