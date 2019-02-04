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Patlayan trafodan düşen kıvılcım araçları tutuşturdu

Şanlıurfa’da patlayan elektrik trafosundan düşen kıvılcımlar araçların yanmasına neden oldu.

Şanlıurfa'da patlayan elektrik trafosundan düşen kıvılcımlar araçların yanmasına neden oldu.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik direğinin üzerindeki trafo bilinmeyen bir nedenle alev alıp patladı. Trafodan düşen kıvılcımlar ise park halindeki araçların yanmasına neden oldu. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Bölgeye giden ekipler yanan 5 araca müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Yaşanan patlama sonrası vatandaşlar panik anlarını cep telefonları ile görüntüledi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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