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Pazar yerlerinde korona denetimi

Haliliye’deki semt pazarlarında salgından korunma çerçevesinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kontrolleri yapıldı.

Haliliye'deki semt pazarlarında salgından korunma çerçevesinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kontrolleri yapıldı.


Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarını ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede kurulan semt pazarlarında maske takma, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını denetledi. Pazara gelen vatandaşların ateşlerini ölçen ekipler, salgın tedbirleri ile ilgili uyarılarda bulunmaya devam ediyor.


Öte yandan ekipler, semt pazarlarında salgınla mücadele kapsamında yapılan denetimlerin dışında ürünlerin fiyat etiketlerinin de denetimlerini gerçekleştirdi.

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