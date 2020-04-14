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Pencere kavgasında mahalle savaş alanına döndü

Şanlıurfa’da iki grup arasında bir evin pencere yönü nedeniyle çıkan kavga meydan savaşına döndü.

Şanlıurfa'da iki grup arasında bir evin pencere yönü nedeniyle çıkan kavga meydan savaşına döndü. Jandarma ekipleri, taş ve sopaların havada uçuştuğu kavgayı önlemek için havaya ateş açtı.


Edinilen bilgiye göre olay, önceki hafta Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kavakbaşı kırsal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, mahallede inşaatı devam eden bir evin penceresinin yönü nedeniyle iki komşu arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, mahallede oturan diğer ailelerin de karışmasıyla kavgaya dönüştü. İddiaya göre kavgaya yan köyden gelenler de karışınca mahalle meydanı savaş alanına döndü. Jandarma ekipleri taş ve sopaların da kullanıldığı kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı. Kameralara yansıyan kavgada 10 kişi yaralandı. Yaralılar Şanlıurfa merkezdeki hastanelerde tedavi altına alınırken kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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