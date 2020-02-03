Petrol hırsızlarına operasyon: 14 tutuklama

Şanlıurfa'da Botaş boru hattını delerek petrol çalan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülmekte olan “Örgütlü olarak işlenen petrol boru hattından hırsızlık” soruşturması kapsamında, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3 aylık fiziki takip çalışmaları yapıldı. Örgütlü bir şekilde Botaş petrol boru hattından hırsızlık suçunu işleyen suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda, 16 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüphelinin de yakalama çalışmaları devam ediyor.

Olay yerinde yapılan çalışmada, 1 kamyon ve üzerinde bulunan depoda 10 ton ham petrol, boru hattına takılı 1 adet vana ve vana ile kamyonun kasasında bulunan depoya takılı 30 metre uzunluğunda hortum ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.