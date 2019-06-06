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Peygamberler diyarı Urfa'da bayramda alışveriş bereketi

Tarihi ve kültürel özellikleriyle ön plana çıkan Şanlıurfa’nın tarihi çarşılarında Ramazan Bayramı dolayısıyla alışveriş hareketliliği yaşandı.

Tarihi ve kültürel özellikleriyle ön plana çıkan Şanlıurfa'nın tarihi çarşılarında Ramazan Bayramı dolayısıyla alışveriş hareketliliği yaşandı.


İnanç turizmi merkezlerinden Şanlıurfa'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentin tarihi çarşılarında alışveriş yoğunluğu yaşandı. Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, kentin tarihi çarşılarına akın etti. Bayram alışverişi nedeniyle esnaflar da rahat bir nefes aldı.


Ramazan Bayramı nedeniyle çarşıda yoğunluk oluştuğunu belirten esnaflardan Cahit Taş, “Ramazan Bayramında çok şükür alışveriş oluyor. Vatandaşlar alışveriş yaptığı için mutluyuz. Bayram gayet güzel geçiyor. Vatandaşlar yoğunluk oluşturuyor” dedi.



“Bayramda çarşıda yoğunluk oluşuyor”


Esnaf Mehmet Reşat ise "Ramazan Bayramı hoş geldi. Vatandaşlar alışverişe çıkmış, mutluyuz. Gelen yerli ve yabancı vatandaşlar alışveriş yapıyor. Çarşı baya kalabalık oldu bu bayramda. Bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum” diye konuştu.

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