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Peygamberler şehrinde bayram namazı coşkusu

Peygamberler şehri Şanlıurfa’da Bayram namazı, maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde kılındı.

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Bayram namazı, maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde kılındı.


Korona virüs salgını nedeniyle buruk geçen Ramazan'ın ardından Bayram namazı sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları çerçevesinde kılınabileceği bilgisi üzerine vatandaşlar camilere koştu. Bayram namazını kılmak için yüzlerce vatandaş, erken saatlerden itibaren Balıklıgöl platosunun yolunu tuttu. Burada Dergah Camisinde kurallar çerçevesinde namaz kılan vatandaşlar, daha sonra dualar etti, okunan hutbeyi dinledi. Sosyal mesafe kuralları kapsamında camiye sığmayan çok sayıda vatandaş, yanında getirdiği seccade üzerinde cami avlusunda namazını eda etti.

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