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Peygamberler şehrinde Berat Kandili kutlandı

"Peygamberler şehri" olarak bilinen Şanlıurfa’da binlerce vatandaş, Berat Kandili dolayısıyla Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camii’ne akın etti.

"Peygamberler şehri" olarak bilinen Şanlıurfa'da binlerce vatandaş, Berat Kandili dolayısıyla Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camii'ne akın etti.


Akşam saatlerinden itibaren Balıklıgöl yerleşkesine gelen vatandaşlar, yatsı ezanının okunmasıyla Dergah Camii'nde namaz kıldı. Binlerce vatandaşın akın ettiği camide yer bulamayan vatandaşlar, cami avlusuna serilen hasırlar üzerinde namazını eda etti. Kentteki diğer camilerde de kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi. Ayrıca programlardan sonra çevre ilerden kente gelen vatandaşlar, Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ile Balıklıgöl'ü de gezerek dua etti.


Berat Kandili dolayısıyla Dergah Camii'ne akın eden vatandaşlar, bu mübarek gece için namaz kılıp, dua edeceklerini aktardı.

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