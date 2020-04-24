İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Peygamberler şehrinde hüzünlü Ramazan

Peygamberler şehri olarak adlandırılan Şanlıurfa’da Ramazanın ilk günü hüzünlü başladı.

Peygamberler şehri olarak adlandırılan Şanlıurfa'da Ramazanın ilk günü hüzünlü başladı.


Korona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı peygamberler şehri olarak adlandırılan Şanlıurfa'da Ramazanın ilk günü hüzünlü başladı. Sokağa çıkamayan vatandaşlar, Ramazanın ilk gününü evlerinde geçirdi. Her Ramazan ayında yoğun bir şekilde ziyaretçi akınına uğrayan Balıklıgöl ise sessizliğe büründü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.