Piazza, Param Kart avantajlarını katladı

Seçkin marka karmasıyla bol seçenekli alışveriş imkanı sunan Piazza'nın harcadıkça kazandıran kampanyası devam ediyor. İlk 2 bin şanslı müşteri ile sınırlı olan bu kampanya kapsamında, hafta içi günlerde yapılan 300 TL ve üzeri alışverişe içinde 30 TL yüklü, hafta sonu ise 400 TL alışverişlerde içinde 40 TL yüklü Param Kart Classic hediye ediliyor.

Alışverişin daha cazip hale getiren ve 24 Şubat Pazar gününe kadar sürecek olan kampanyadan faydalanmak isteyen Şanlıurfalıların, yaptıkları alışverişleri belgeleyen fiş ya da faturalarla AVM'nin danışma birimine başvurmaları yeterli oluyor. Kampanya noktasında ücretsiz bir üyelik sistemi olan Piazza Club kart formunu dolduran ziyaretçilere, içinde hediye TL yüklü kartları anında teslim ediliyor.

Kampanya kapsamında, Param Kart Classic kartlarda yüklü paralar sadece Piazza AVM'den yapılan alışverişlerde 31 Mart 2019 tarihine kadar kullanılabilecek.