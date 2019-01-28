Piazza'da “7 Günde Devr -i Alem” başladı

Piazza AVM'nin minik ziyaretçileri, birbirinden renkli atöleyelerle adeta dünya turuna çıkıyor.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, sömestr tatilinde, minik ziyaretçilerini dünyanın farklı ülkelerinde eğlenceli bir yolculuğa çıkarıyor.

AVM'nin etkinlik alanında, 5-12 yaş grubuna özel ücretsiz olarak düzenlenen ve 3 Şubat'a kadar devam edecek atölye çalışmaları, çocuklara bambaşka bir deneyim kazandıracak. Her gün saat 15.00 ile 18.00 arasında 7 gün boyunca sürecek etkinliklerin ilkinde, Şapka Süsleme Atölyesine katılan çocuklar, Meksika'yı tanımanın keyfini yaşadılar.

Nostaljik Otobüs Atölyesinde İngiltere'yi, Piramit Boyama Atölyesinde Mısır'ı, Deniz Kabuğu Boyama Atölyesinde Maldivler'i, Ahşap Penguen Atölyesinde Antartika'yı, Boğa Maketi Atölyesinde İspanya'yı tanıyacak olan çocuklar, 3 Şubat tarihinde gerçekleşecek Gondol Tasarlama Atölyesinde ise Venedik hakkında bilgi sahibi olacaklar.