Piazza'dan öğrencilere “tercih danışmanlığı" hizmeti

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilere tercih danışmanlığı desteğini sürdürüyor.

Gençlerin gelecekleri için en doğru tercihi yapmalarına yön vermek amacıyla Rehberlik ve Araştırma Merkezi Danışmanlarının rehberliğinde Piazza'da kurulan “Tercih günleri standı” öğrencilerden ve velilerden yoğun ilgi görüyor.

On binlerce öğrenciyi tercih ve meslek seçimlerinde yalnız bırakmayan AVM'de 1 Temmuz günü LGS'ye öğrenciler, kurulan standa giderek yetkililerden yardım alıyor. Lise seçimlerinde öğrencileri yalnız bırakmayan uzmanlar, üniversite için en doğru tercihi yapmak isteyen gençleri de 29 Temmuz Pazartesi gününe kadar ağırlamayı sürdürecek.