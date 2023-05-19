Pişkin hırsız herkesin gözü önünde kargo aracındaki paketleri çaldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir şahıs, herkesin gözü önünde park halindeki kargo aracında bulunan paketleri çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İlginç hırsızlık olayı, 15 Temmuz Caddesi'nde meydana geldi. Dağıtıma çıkan bir kargo firması çalışanının park ettiği aracın ön camını kapatmadığını fark eden hırsız, camdan aracın kapısını açıp, dağıtılmayı bekleyen karga paketlerini poşete koyarak uzaklaştı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kargo aracını gözüne kestiren hırsız, önce sağ kapıyı açmaya çalışıyor. Sağ kapı açılamayınca camı açık bırakılan sol kapıdan elini uzatarak kapıları açan hırsız, ön yolcu koltuğunda bulunan malzemeleri soğukkanlılıkla poşete dolduruyor. Aynı soğukkanlılıkla kapıları kontrol eden hırsız, daha sonra çaldığı malzemelerle olay yerinden ayrılıyor. Görüntülerde hırsızın rahat tavırlarla kargo aracındaki paketleri çalmasının bir esnafın dikkatini çektiği de görülüyor. Hırsız olay yerinden uzaklaşana kadar arkasından bakan esnafın kararsızlığı da saniye saniye kameraya yansıdı.

Polis, görüntülerden eşkalini tespit ettiği hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.