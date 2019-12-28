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Piyasa değeri 130 bin lira olan kaçak cep telefon ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir şahsa ait evde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 130 bin lira olan 38 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir şahsa ait evde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 130 bin lira olan 38 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Viranşehir ilçesinde gümrük kaçağı cep telefonu bulundurduğu yönünde istihbarat bilgilerine ulaştığı bir şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyon düzenlenen evde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 130 bin lira olan 38 adet cep telefonu ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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