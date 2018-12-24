Polis eniştesi tarafından vurulan öğretmen hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da tartıştığı polis memuru eniştesi tarafından silahla vurularak ağır yaralanan öğretmen yoğun bakımda ayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesi Ulubatlı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan Mehmet Emin B., alt katta oturan ve Suruç ilçesinde öğretmen olan kayınbiraderi Mehmet Doğan'ın evine giderek daha önceden tartışma yaşadıkları bir konu nedeniyle yeniden tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine beylik tabancasını çıkaran polis memuru Mehmet Emin B., kayınbiraderi Doğan'a ateş etti. Göğsüne ve boynuna kurşunlar isabet eden Doğan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Doğan, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Doğan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Doğan'ın morga gelen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Mehmet Emin Doğan'ı beylik tabancasıyla vurduktan sonra meslektaşlarını arayarak kendisini ihbar eden polis memuru Mehmet Emin B., gözaltına alındı.

Polis memurunun mesleğe bir yıl önce başladığı ve 4 ay önce evlenerek eş durumundan Ankara'dan memleketi Şanlıurfa'ya geldiği, eşinin de öğretmen olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.