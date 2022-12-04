Polis memurunun çabası genç kızı kurtarmaya yetmedi

Şanlıurfa'da kardeşi tarafından silahla sokak ortasında vurularak öldürülen genç mühendisin, vurulduktan hemen sonra çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde resmi üniformalı bir polis memurunun genç kızı yeniden hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı yaptığı görüldü.

Şanlıurfa'da dün yaşanan olayda özel bir firmada çalışan genç inşaat mühendisi Bahar Hezer, kardeşi H.Y. tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Vücuduna çok sayıda bilye şeklindeki pompalı tüfek saçmasının isabet ettiği genç kız, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Polis memuru elinden geleni yaptı

Genç kızın vurulduktan hemen sonra yerde yatarken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çok sayıda polisin olay yerine gittiği ve resmi üniformalı bir polis memurunun genç mühendisi kurtarmak için dakikalarca kalp masajı yaptığı görüldü.