Şanlıurfa'da okuma kitabı biten küçük kızın elektronik postası emniyeti harekete geçirdi. Çocuklarının elektronik postasını karşılık bulamayacağını düşünen anne, polisi karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı.

Şanlıurfa'da yaşayan Melisa isimli bir kız çocuğu, sokağa çıkma kısıtlaması esnasında okuma kitabının tamamını okuyup bitince İl Emniyet Müdürlüğüne internet üzerimden elektronik posta yollayarak kendisi için kitap, küçük kardeşi için ise oyuncak istedi. Elektronik postayı okuyan görevli polisler, durumu İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'a iletti. Polislere talimat veren İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, her iki çocuğa da hem oyuncak hem de kitap götürülmesini istedi. Polis ekipleri, küçük kızın yaşadığı eve giderek büyük bir sürpriz yaptı. Kapıyı açan çocukların annesi, polisleri karısında görünce neye uğradığını şaşırdı. Anne, hemen odada oturan çocuklarına haber verdi. Polisin kendilerine kitap ve oyuncak getirdiğini gören Melisa ve küçük kardeşi, büyük bir mutluluk yaşadı. Polise teşekkür eden çocukların annesi, elektronik postanın karşılık bulmasına inanamadıklarını belirtti.