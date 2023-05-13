İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Polisler anneleri unutmadı

Şanlıurfa’nın Suriye sınırında yer alan ilçesi Ceylanpınar’da polis ekipleri anneleri unutmayacak karanfil hediye etti.

Şanlıurfa'nın Suriye sınırında yer alan ilçesi Ceylanpınar'da polis ekipleri anneleri unutmayacak karanfil hediye etti.


Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, anneleri unutmadı. 14 Mayıs Anneler Günü sebebiyle sahaya inen polisler, Cumhuriyet parkı, Fatih Sultan Mehmet parkı ve pazar yeri ile uygulama noktasında kadınların anneler gününü kutlayıp karanfil hediye etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.