Polisler anneleri unutmadı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırında yer alan ilçesi Ceylanpınar'da polis ekipleri anneleri unutmayacak karanfil hediye etti.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, anneleri unutmadı. 14 Mayıs Anneler Günü sebebiyle sahaya inen polisler, Cumhuriyet parkı, Fatih Sultan Mehmet parkı ve pazar yeri ile uygulama noktasında kadınların anneler gününü kutlayıp karanfil hediye etti.