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Polisten kaçarken kaza yaptı

Şanlıurfa’da polisten kaçan bir şahsın kullandığı araç kaza yaparak durduruldu.

Şanlıurfa'da polisten kaçan bir şahsın kullandığı araç kaza yaparak durduruldu. Kazadan yara almadan kurtulan 2 kişi gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada ise uyuşturucu madde ele geçirildi.


Şanlıurfa'da uyuşturucu ticareti yapan iki şahıs araçla polisten kaçarken kaza yaptı. Araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan şahıslar, polis tarafından yakalandı. Şahısların kullandığı ve kaza yaparak duran araçta ise yapılan aramada her biri 1 gram olmak üzere toplam 71 parça satışa hazır eroin, 2 adet şeffaf poşet içerisinde toplamda 63 gram ağırlığında eroin, 2 adet şeffaf poşet içerisinde toplamda 75 gram gelen metamfetamin maddesi, 4 poşet içerisinde toplamda 163 gram gelen esrar maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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