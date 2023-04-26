Polisten uyuşturucu serasına operasyon

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu serasına düzenlenen operasyonda ekili vaziyette kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada uyuşturucu tacirlerinin mekan olarak kullandığı Yenişehir Mahallesi'ndeki ilçe mezarlığına operasyon düzenleyen ekipler, Musa Ç., isimli şahsı yakalayarak üst araması yaptı. Yapılan aramada kağıda sarılı vaziyete 4 buçuk gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs ifadesinde esrar maddesini mezarlık içerisinde Suphi Ç., isimli şahıstan satın aldığını söyledi. Suphi Ç., isimli şahsın ikametine de baskın düzenleyen ekipler, kağıda sarılı vaziyette 4 gram esrar maddesi ile sera olarak kullandığı bölmede 4 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Gözaltına alınan Musa Ç., hakkında uyuşturucu madde satın almak, Suphi Ç., hakkında ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.