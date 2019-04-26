Prof. Dr. Uslu, Şanlıurfa Vakfı'nda haftanın konuğu oldu

Dr. Zeynep Karahan Uslu oldu.

Kentte, 1996 yılında kurulan Şanlıurfa Vakfı 15 günde bir şehrin çeşitli sorunlarına çözüm bulmak ve fikir adamlarıyla çözümü noktasında istişarede bulunmak amacıyla özel bir mekanda etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, haftanın konuğu Çankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu oldu. Prof. Dr. Uslu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vakıf üyelerinin katıldığı programda “Ülke markalamasında sınırları genişletmek ve Kamu Diplomasisi” konularında katılımcılara açıklamalarda bulundu.

“Şehirlerimizin markasını yönetmek durumundayız”

Katılımcılara markalaşmanın önemini vurgulayan açıklamalarda bulunan Çankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu oldu. Prof. Dr. Uslu, “Bugün burada Şanlıurfa Vakfı'ndayız. O insan kaynağı iyi değerlendirildiğinde ne kadar kıymetli şahsiyetlerin çıkabildiğini Şanlıurfa Vakfı kendi diğerleriyle de gösteriyor. Bu çıkan değerleri gençlerimiz nezdinde de geliştirebilir, çoğaltıp artırabilirsek ben inanıyorum ki bundan bir 10 yıl sonraki dilimde bambaşka bir Urfa karşımıza çıkacak. Bugünkü konumuz aslında hem Türkiye'yi makro ölçekte ilgilendiren, hem de yerelde bütün illerimizi ilgilendiren bir alan. Ülkemizin markasını üretebilmek için şehirlerimizin markasını yönetmek durumundayız. Yani şehir markalamayla ulus markalama arasında bir bağ var. Bugün biz burada hem şehir markalaması ama daha geniş ölçekte de bir ülkenin markalamasının, marka değerinin arttırılmasının nasıl gerçekleştiğini, bundan neyin kastedildiğini ve bu değerin oluşturulmasındaki ulusun marka değerini arttırdığını göreceğiz. Bu değerlerle bir ülkenin ticareti gelişir, bir ülkenin turizmi gelişir, bir ülkenin insan kaynaklarının potansiyeli üst sınıra ulaşılabilir. Bunu görme imkanımız var. Bu anlamda çok değerli düzeyde sivil toplum kuruluşunuzun çatısı altında da sivil toplum kuruluşları olarak da kamu otoriteleri olarak da kamu diplomasisinde neler yapıldığını ve neler yapılabileceğini de benim sunumumla ve katılımcılarımızın fikri desteği ile ortaya koyma müzakere etme imkanı bulacağız” dedi.

Şanlıurfa Vakfı Başkanı Mehmet Emin Karahan ise vakfın tarihi ve vizyonu ile ilgili açıklamasında “Şanlıurfa Vakfı 1996 yılından beri Şanlıurfa'nın kültürel ve eğitim, tarihi değerleri, eserlerini koruma alanında her türlü faaliyeti gösteren değerli bir vakıftır. Şehrin elitlerinin, şehrin aklı başında unsurlarını çalışmalar yaptığı şehrin her türlü soruna eğildiği eğlen bir vakıftır. Bu kapsamda 15 günde bir şehrimizin değerli İnsanların, şehrin değerli fikir adamlarını, siyasi unsurlarını davet etmek suretiyle şehrin çeşitli sorunlarını ve şehre nasıl katkıda bulunabileceği ile ilgili çalışmalar yapmaktayız” ifadelerini kulandı.

Yaklaşık 2 saat süren etkinlik, katılımcılara sunulan çeşitli yöresel ikramların ardından son buldu.