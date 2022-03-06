Pusuya yatan polis, zehir tacirlerini suçüstü yakaladı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde duvara gizlenmiş uyuşturucu bulan polisler, pusuya yatıp uyuşturucuyu almaya gelen zanlıları kıskıvrak yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir duvara gizlenmiş 4 parça halinde 256 gram eroin maddesi buldu. Eroin maddesini kimin gizlediğini belirlemek için bölgede pusu kuran ekipler, S.D. ve Ş.D. isimi 2 şahsın duvarda uyuşturucuyu aradıklarını belirledi. Şahısları olay yerinde yakalayan polisler, emniyete götürürken daha önce de uyuşturucu kullanma ve ticaretini yapma suçundan sabıkaları bulunduğu öğrenilen şahısların evlerinde yapılan aramada bir adet çalıntı motosiklet, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.