PYD Rasulayn'da evlerin üzerine lastik istifledi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin sınırı komşusu olan Suriye'nin Rasulayn kentinde PKK/PYD terör örgütü evlerin damlarına ve sokaklara araba lastiği istifledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fırat'ın doğusunda bulunan PKK/PYD/YPG terör örgütüne yönelik her an operasyon yapılabileceği açıklamasının hemen ardından Türkiye sınırına yakın bölgelerde terör örgütünün faaliyetleri gözleniyor. Ceylanpınar ilçesine komşu olan Rasulayn kentinde terör örgütüne mensup militanlar evlerin damına ve sokak aralarına araba lastikleri istiflemeye başladı. Teröristlerin, Türkiye tarafından gelebilecek bir operasyon neticesinde lastikleri yakarak hedef şaşırtmak istediği öğrenilirken, teröristlerin elektrik direklerinin altına mayın döşediği de iddia edildi.