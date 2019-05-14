Ramazan ayında da ŞUSKİ çalışmalarını sürdürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (ŞUSKİ) bağlı ekipler kesintisiz hizmet için Ramazan ayında da çalışmalarına devam ediyor.

Ramazan ayında da bakım-onarım çalışmalarını 24 saat esaslı olarak sürdüren Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, kent merkezi ile ilçelerdeki kanalizasyon arızaları ve vidanjör taleplerine karşılık veriyor. Vatandaşlar tarafından Alo 153 çağrı merkezine iletilen talepler koordineli bir şekilde ilgili birimlere aktarılıyor. Kent merkezinin birçok noktasında görev alan ekipler gecenin geç saatlerinde gelen arıza çağrılarına müdahale ederek, Ramazan ayının ilk gününden bu yana hizmette aksamalara meydan vermemek adına tüm araç, ekipman ve personellerle vatandaşların taleplerini yerine getirmek için koordineli ve planlı şekilde sürdürüyor.