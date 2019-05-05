İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ramazan ayının gelişi esnafın yüzünü güldürdü

On bir ayın sultanı olan mübarek Ramazan ayının gelişi il birlikte vatandaşı alışveriş heyecanı sardı.


Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde mübarek Ramazan ayının gelişi ile birlikte vatandaşta alışveriş telaşı başladı. Özellikle gıda ve manav reyonlarında yoğun alışveriş yapıldığı gözlemlendi. Vatandaş özelikle Şanlıurfa yöresinin vazgeçilmez sebzesi olan yeşil isota talep yoğun olduğu gözlemlendi. Tatlıcılar ise akşam gelmeden tatlı işlerini bitirip paketleme işlemlerine başladıkları gözlemlendi.


Ramazan ayını gelişi ile birlikte esnafta hareketliliğin oluştuğunu dile getiren İsmail Tatar, “Ramazan ayının gelişi ile birlikte alış verişte hareketlilik oluştu. İnşallah Ramazan'ın bereketi bütün esnafın yüzünü güldürür" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.