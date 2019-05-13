Ramazan'da harcadıkça kazan

Ramazanda harcadıkça kazandıran bir kampanyaya imza atan Piazza'da, Onbir Ayın Sultanı hem keyifli hem de hem de bereketli geçiyor. 13-24 Mayıs tarihleri arasında, AVM'de 300 TL ve üzeri alışveriş yapan Şanlıurfalılar kafe ve restoranlarda kullanacakları 30 TL yüklü Paramcart kazanıyor. AVM tarafından iftar bütçesine katkı sunmak amacıyla düzenlenen kampanyada, aynı gün içerisinde yaptıkları 300 TL ve üzeri harcamayı içeren fiş ya da faturalarla danışma birimine başvuran ziyaretçilere 30 TL yüklü Param Classic Kart hediye ediliyor.

Şanlıurfalılar hediye paralarını, 6 Haziran 2019 tarihine kadar AVM'de bulunan istedikleri kafe ve restoranda kullanabilecekler.